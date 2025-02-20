КотировкиРазделы
RZB: Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati

24.9900 USD 0.0040 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RZB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9800, а максимальная — 25.0030.

Следите за динамикой Reinsurance Group of America Incorporated 5.75% Fixed-To-Floati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.9800 25.0030
Годовой диапазон
24.1100 26.0000
Предыдущее закрытие
24.9860
Open
25.0030
Bid
24.9900
Ask
24.9930
Low
24.9800
High
25.0030
Объем
7
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
1.38%
Годовое изменение
-0.75%
