Dövizler / RYI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RYI: Ryerson Holding Corporation
22.45 USD 0.76 (3.27%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RYI fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.45 ve Yüksek fiyatı olarak 23.16 aralığında işlem gördü.
Ryerson Holding Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYI haberleri
- Ryerson (RYI) Q2 EPS Drops 76%
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
- Ryerson Q2 2025 slides: returns to profitability amid challenging market conditions
- Ryerson shares fall as Q2 earnings miss estimates amid industrial slowdown
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
Günlük aralık
22.45 23.16
Yıllık aralık
17.18 27.38
- Önceki kapanış
- 23.21
- Açılış
- 23.10
- Satış
- 22.45
- Alış
- 22.75
- Düşük
- 22.45
- Yüksek
- 23.16
- Hacim
- 640
- Günlük değişim
- -3.27%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -1.32%
- Yıllık değişim
- 13.16%
21 Eylül, Pazar