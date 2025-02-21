QuotazioniSezioni
Valute / RYI
RYI: Ryerson Holding Corporation

22.45 USD 0.76 (3.27%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RYI ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.45 e ad un massimo di 23.16.

Segui le dinamiche di Ryerson Holding Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.45 23.16
Intervallo Annuale
17.18 27.38
Chiusura Precedente
23.21
Apertura
23.10
Bid
22.45
Ask
22.75
Minimo
22.45
Massimo
23.16
Volume
640
Variazione giornaliera
-3.27%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-1.32%
Variazione Annuale
13.16%
