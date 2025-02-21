Valute / RYI
RYI: Ryerson Holding Corporation
22.45 USD 0.76 (3.27%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RYI ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.45 e ad un massimo di 23.16.
Segui le dinamiche di Ryerson Holding Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.45 23.16
Intervallo Annuale
17.18 27.38
- Chiusura Precedente
- 23.21
- Apertura
- 23.10
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Minimo
- 22.45
- Massimo
- 23.16
- Volume
- 640
- Variazione giornaliera
- -3.27%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -1.32%
- Variazione Annuale
- 13.16%
20 settembre, sabato