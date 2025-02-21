Währungen / RYI
RYI: Ryerson Holding Corporation
23.21 USD 0.41 (1.80%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RYI hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.73 bis zu einem Hoch von 23.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ryerson Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.73 23.37
Jahresspanne
17.18 27.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.80
- Eröffnung
- 22.85
- Bid
- 23.21
- Ask
- 23.51
- Tief
- 22.73
- Hoch
- 23.37
- Volumen
- 406
- Tagesänderung
- 1.80%
- Monatsänderung
- 3.39%
- 6-Monatsänderung
- 2.02%
- Jahresänderung
- 16.99%
