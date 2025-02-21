KurseKategorien
Währungen / RYI
Zurück zum Aktien

RYI: Ryerson Holding Corporation

23.21 USD 0.41 (1.80%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RYI hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.73 bis zu einem Hoch von 23.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ryerson Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RYI News

Tagesspanne
22.73 23.37
Jahresspanne
17.18 27.38
Vorheriger Schlusskurs
22.80
Eröffnung
22.85
Bid
23.21
Ask
23.51
Tief
22.73
Hoch
23.37
Volumen
406
Tagesänderung
1.80%
Monatsänderung
3.39%
6-Monatsänderung
2.02%
Jahresänderung
16.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K