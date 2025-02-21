通貨 / RYI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RYI: Ryerson Holding Corporation
23.21 USD 0.41 (1.80%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RYIの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり22.73の安値と23.37の高値で取引されました。
Ryerson Holding Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYI News
- Ryerson (RYI) Q2 EPS Drops 76%
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
- Ryerson Q2 2025 slides: returns to profitability amid challenging market conditions
- Ryerson shares fall as Q2 earnings miss estimates amid industrial slowdown
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
1日のレンジ
22.73 23.37
1年のレンジ
17.18 27.38
- 以前の終値
- 22.80
- 始値
- 22.85
- 買値
- 23.21
- 買値
- 23.51
- 安値
- 22.73
- 高値
- 23.37
- 出来高
- 406
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 3.39%
- 6ヶ月の変化
- 2.02%
- 1年の変化
- 16.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K