Devises / RYI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RYI: Ryerson Holding Corporation
22.45 USD 0.76 (3.27%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RYI a changé de -3.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.45 et à un maximum de 23.16.
Suivez la dynamique Ryerson Holding Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYI Nouvelles
- Ryerson (RYI) Q2 EPS Drops 76%
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
- Ryerson Q2 2025 slides: returns to profitability amid challenging market conditions
- Ryerson shares fall as Q2 earnings miss estimates amid industrial slowdown
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
Range quotidien
22.45 23.16
Range Annuel
17.18 27.38
- Clôture Précédente
- 23.21
- Ouverture
- 23.10
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- Plus Bas
- 22.45
- Plus Haut
- 23.16
- Volume
- 640
- Changement quotidien
- -3.27%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -1.32%
- Changement Annuel
- 13.16%
20 septembre, samedi