통화 / RYI
RYI: Ryerson Holding Corporation
22.45 USD 0.76 (3.27%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RYI 환율이 오늘 -3.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.45이고 고가는 23.16이었습니다.
Ryerson Holding Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RYI News
일일 변동 비율
22.45 23.16
년간 변동
17.18 27.38
- 이전 종가
- 23.21
- 시가
- 23.10
- Bid
- 22.45
- Ask
- 22.75
- 저가
- 22.45
- 고가
- 23.16
- 볼륨
- 640
- 일일 변동
- -3.27%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- -1.32%
- 년간 변동율
- 13.16%
20 9월, 토요일