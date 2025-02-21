시세섹션
통화 / RYI
RYI: Ryerson Holding Corporation

22.45 USD 0.76 (3.27%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RYI 환율이 오늘 -3.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.45이고 고가는 23.16이었습니다.

Ryerson Holding Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
22.45 23.16
년간 변동
17.18 27.38
이전 종가
23.21
시가
23.10
Bid
22.45
Ask
22.75
저가
22.45
고가
23.16
볼륨
640
일일 변동
-3.27%
월 변동
0.00%
6개월 변동
-1.32%
년간 변동율
13.16%
20 9월, 토요일