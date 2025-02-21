Валюты / RYI
RYI: Ryerson Holding Corporation
23.10 USD 0.07 (0.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RYI за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.82, а максимальная — 23.43.
Следите за динамикой Ryerson Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RYI
- Ryerson (RYI) Q2 EPS Drops 76%
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
- Ryerson Q2 2025 slides: returns to profitability amid challenging market conditions
- Ryerson shares fall as Q2 earnings miss estimates amid industrial slowdown
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
Дневной диапазон
22.82 23.43
Годовой диапазон
17.18 27.38
- Предыдущее закрытие
- 23.17
- Open
- 23.06
- Bid
- 23.10
- Ask
- 23.40
- Low
- 22.82
- High
- 23.43
- Объем
- 445
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 2.90%
- 6-месячное изменение
- 1.54%
- Годовое изменение
- 16.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.