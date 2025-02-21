Divisas / RYI
RYI: Ryerson Holding Corporation
22.80 USD 0.30 (1.30%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RYI de hoy ha cambiado un -1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.68, mientras que el máximo ha alcanzado 23.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ryerson Holding Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RYI News
- Ryerson (RYI) Q2 EPS Drops 76%
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
- Ryerson Q2 2025 slides: returns to profitability amid challenging market conditions
- Ryerson shares fall as Q2 earnings miss estimates amid industrial slowdown
- Ryerson Holding Corporation (RYI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ryerson Holding Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RYI)
Rango diario
22.68 23.76
Rango anual
17.18 27.38
- Cierres anteriores
- 23.10
- Open
- 23.03
- Bid
- 22.80
- Ask
- 23.10
- Low
- 22.68
- High
- 23.76
- Volumen
- 399
- Cambio diario
- -1.30%
- Cambio mensual
- 1.56%
- Cambio a 6 meses
- 0.22%
- Cambio anual
- 14.92%
