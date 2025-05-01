FiyatlarBölümler
Dövizler / RYAN
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A

53.27 USD 0.14 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RYAN fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.11 ve Yüksek fiyatı olarak 53.53 aralığında işlem gördü.

Ryan Specialty Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
52.11 53.53
Yıllık aralık
50.08 77.16
Önceki kapanış
53.13
Açılış
52.65
Satış
53.27
Alış
53.57
Düşük
52.11
Yüksek
53.53
Hacim
5.148 K
Günlük değişim
0.26%
Aylık değişim
-5.50%
6 aylık değişim
-27.89%
Yıllık değişim
-20.21%
21 Eylül, Pazar