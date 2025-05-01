Dövizler / RYAN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A
53.27 USD 0.14 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RYAN fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 52.11 ve Yüksek fiyatı olarak 53.53 aralığında işlem gördü.
Ryan Specialty Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYAN haberleri
- Wells Fargo, Ryan Specialty Group hisse senedi notunu Eşit Ağırlık’tan Fazla Ağırlık’a yükseltti
- Ryan Specialty Group stock rating upgraded by Wells Fargo to Overweight
- Ryan Specialty Holdings yönetim kurulu başkanı 14,3 milyon dolarlık hisse satın aldı
- Ryan Specialty Holdings executive chairman buys $14.3 million in stock
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at $52.01
- Ryan Patrick G Jr buys Ryan Specialty Holdings (Ryan) shares
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 55.76 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty (RYAN) Q2 Revenue Up 23%
- Earnings call transcript: Ryan Specialty’s Q2 2025 earnings beat forecasts but stock dips
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- Ryan Specialty Group Holdings earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 59.77 USD
- Ryan Specialty Group (RYAN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty completes acquisition of J.M. Wilson Corporation
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Ryan Specialty to acquire JM Wilson Corporation
- Ryan Specialty at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Ryan Specialty to Participate in the William Blair Growth Stock Conference
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty Acquires 360 ° Underwriting
- Ryan Specialty shares fall as net income turns negative in Q1
Günlük aralık
52.11 53.53
Yıllık aralık
50.08 77.16
- Önceki kapanış
- 53.13
- Açılış
- 52.65
- Satış
- 53.27
- Alış
- 53.57
- Düşük
- 52.11
- Yüksek
- 53.53
- Hacim
- 5.148 K
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- -5.50%
- 6 aylık değişim
- -27.89%
- Yıllık değişim
- -20.21%
21 Eylül, Pazar