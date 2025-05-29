CotizacionesSecciones
Divisas / RYAN
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A

53.43 USD 0.86 (1.64%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RYAN de hoy ha cambiado un 1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.18, mientras que el máximo ha alcanzado 54.61.

El tipo de cambio de RYAN de hoy ha cambiado un 1.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.18, mientras que el máximo ha alcanzado 54.61.

Rango diario
53.18 54.61
Rango anual
50.08 77.16
Cierres anteriores
52.57
Open
53.66
Bid
53.43
Ask
53.73
Low
53.18
High
54.61
Volumen
5.723 K
Cambio diario
1.64%
Cambio mensual
-5.22%
Cambio a 6 meses
-27.67%
Cambio anual
-19.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B