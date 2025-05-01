통화 / RYAN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A
53.27 USD 0.14 (0.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RYAN 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.11이고 고가는 53.53이었습니다.
Ryan Specialty Holdings Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYAN News
- 라이언 스페셜티 그룹, 웰스 파고에서 ’비중확대’로 등급 상향
- Ryan Specialty Group stock rating upgraded by Wells Fargo to Overweight
- 라이언 스페셜티 홀딩스 회장, 1,430만 달러 자사주 매입
- Ryan Specialty Holdings executive chairman buys $14.3 million in stock
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at $52.01
- Ryan Patrick G Jr buys Ryan Specialty Holdings (Ryan) shares
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 55.76 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty (RYAN) Q2 Revenue Up 23%
- Earnings call transcript: Ryan Specialty’s Q2 2025 earnings beat forecasts but stock dips
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- Ryan Specialty Group Holdings earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 59.77 USD
- Ryan Specialty Group (RYAN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty completes acquisition of J.M. Wilson Corporation
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Ryan Specialty to acquire JM Wilson Corporation
- Ryan Specialty at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Ryan Specialty to Participate in the William Blair Growth Stock Conference
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty Acquires 360 ° Underwriting
- Ryan Specialty shares fall as net income turns negative in Q1
일일 변동 비율
52.11 53.53
년간 변동
50.08 77.16
- 이전 종가
- 53.13
- 시가
- 52.65
- Bid
- 53.27
- Ask
- 53.57
- 저가
- 52.11
- 고가
- 53.53
- 볼륨
- 5.148 K
- 일일 변동
- 0.26%
- 월 변동
- -5.50%
- 6개월 변동
- -27.89%
- 년간 변동율
- -20.21%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K