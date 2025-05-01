Währungen / RYAN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A
53.13 USD 0.30 (0.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RYAN hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.39 bis zu einem Hoch von 53.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ryan Specialty Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RYAN News
- Wells Fargo stuft Aktie der Ryan Specialty Group auf "Overweight" hoch
- Ryan Specialty Group stock rating upgraded by Wells Fargo to Overweight
- Ryan Specialty Holdings executive chairman buys $14.3 million in stock
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Aktie der Ryan Specialty Group fällt auf 52-Wochen-Tief bei 52,01 US-Dollar
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at $52.01
- Ryan Patrick G Jr buys Ryan Specialty Holdings (Ryan) shares
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 55.76 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty (RYAN) Q2 Revenue Up 23%
- Earnings call transcript: Ryan Specialty’s Q2 2025 earnings beat forecasts but stock dips
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- Ryan Specialty Group Holdings earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 59.77 USD
- Ryan Specialty Group (RYAN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty completes acquisition of J.M. Wilson Corporation
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Ryan Specialty to acquire JM Wilson Corporation
- Ryan Specialty at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Ryan Specialty to Participate in the William Blair Growth Stock Conference
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty Acquires 360 ° Underwriting
- Ryan Specialty shares fall as net income turns negative in Q1
Tagesspanne
52.39 53.37
Jahresspanne
50.08 77.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.43
- Eröffnung
- 53.37
- Bid
- 53.13
- Ask
- 53.43
- Tief
- 52.39
- Hoch
- 53.37
- Volumen
- 6.112 K
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- -5.75%
- 6-Monatsänderung
- -28.08%
- Jahresänderung
- -20.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K