货币 / RYAN
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A
53.95 USD 1.38 (2.63%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RYAN汇率已更改2.63%。当日，交易品种以低点53.44和高点54.20进行交易。
关注Ryan Specialty Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RYAN新闻
- 富国银行将Ryan Specialty Group评级上调至增持
- Ryan Specialty Group stock rating upgraded by Wells Fargo to Overweight
- 瑞安专业控股执行董事长购买价值1430万美元的股票
- Ryan Specialty Holdings executive chairman buys $14.3 million in stock
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at $52.01
- Ryan Patrick G Jr buys Ryan Specialty Holdings (Ryan) shares
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 55.76 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty (RYAN) Q2 Revenue Up 23%
- Earnings call transcript: Ryan Specialty’s Q2 2025 earnings beat forecasts but stock dips
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- Ryan Specialty Group Holdings earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 59.77 USD
- Ryan Specialty Group (RYAN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty completes acquisition of J.M. Wilson Corporation
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Ryan Specialty to acquire JM Wilson Corporation
- Ryan Specialty at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Ryan Specialty to Participate in the William Blair Growth Stock Conference
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty Acquires 360 ° Underwriting
- Ryan Specialty shares fall as net income turns negative in Q1
日范围
53.44 54.20
年范围
50.08 77.16
- 前一天收盘价
- 52.57
- 开盘价
- 53.66
- 卖价
- 53.95
- 买价
- 54.25
- 最低价
- 53.44
- 最高价
- 54.20
- 交易量
- 1.841 K
- 日变化
- 2.63%
- 月变化
- -4.29%
- 6个月变化
- -26.97%
- 年变化
- -19.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值