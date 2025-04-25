Валюты / RYAN
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A
52.57 USD 0.80 (1.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RYAN за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.67, а максимальная — 52.69.
Следите за динамикой Ryan Specialty Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RYAN
- Исполнительный председатель Ryan Specialty Holdings покупает акции на $14,3 млн
- Ryan Specialty Holdings executive chairman buys $14.3 million in stock
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at $52.01
- Ryan Patrick G Jr buys Ryan Specialty Holdings (Ryan) shares
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 55.76 USD
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty (RYAN) Q2 Revenue Up 23%
- Earnings call transcript: Ryan Specialty’s Q2 2025 earnings beat forecasts but stock dips
- Ryan Specialty Group (RYAN) Q2 Earnings Match Estimates
- Ryan Specialty Group Holdings earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Ryan Specialty Group stock hits 52-week low at 59.77 USD
- Ryan Specialty Group (RYAN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Implied Volatility Surging for Ryan Specialty Holdings Stock Options
- Ryan Specialty completes acquisition of J.M. Wilson Corporation
- Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Ryan Specialty to acquire JM Wilson Corporation
- Ryan Specialty at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Ryan Specialty to Participate in the William Blair Growth Stock Conference
- Columbia Acorn Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Ryan Specialty Acquires 360 ° Underwriting
- Ryan Specialty shares fall as net income turns negative in Q1
- UnitedHealth, T-Mobile And Fiserv Are Among Top 12 Large-Cap Losers Last Week (Apr 21-Apr 25): Are The Others In Your Portfolio? - Fiserv (NYSE:FI), UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
- Palantir Among Stocks Leading The Charge Higher: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight, More
Дневной диапазон
51.67 52.69
Годовой диапазон
50.08 77.16
- Предыдущее закрытие
- 51.77
- Open
- 52.09
- Bid
- 52.57
- Ask
- 52.87
- Low
- 51.67
- High
- 52.69
- Объем
- 3.893 K
- Дневное изменение
- 1.55%
- Месячное изменение
- -6.74%
- 6-месячное изменение
- -28.83%
- Годовое изменение
- -21.26%
