RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A

52.57 USD 0.80 (1.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RYAN за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.67, а максимальная — 52.69.

Следите за динамикой Ryan Specialty Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.67 52.69
Годовой диапазон
50.08 77.16
Предыдущее закрытие
51.77
Open
52.09
Bid
52.57
Ask
52.87
Low
51.67
High
52.69
Объем
3.893 K
Дневное изменение
1.55%
Месячное изменение
-6.74%
6-месячное изменение
-28.83%
Годовое изменение
-21.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.