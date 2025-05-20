Devises / RYAN
RYAN: Ryan Specialty Holdings Inc Class A
53.27 USD 0.14 (0.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RYAN a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.11 et à un maximum de 53.53.
Suivez la dynamique Ryan Specialty Holdings Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RYAN Nouvelles
Range quotidien
52.11 53.53
Range Annuel
50.08 77.16
- Clôture Précédente
- 53.13
- Ouverture
- 52.65
- Bid
- 53.27
- Ask
- 53.57
- Plus Bas
- 52.11
- Plus Haut
- 53.53
- Volume
- 5.148 K
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- -5.50%
- Changement à 6 Mois
- -27.89%
- Changement Annuel
- -20.21%
20 septembre, samedi