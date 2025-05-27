Dövizler / RVYL
RVYL: Ryvyl Inc
0.30 USD 0.02 (7.14%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RVYL fiyatı bugün 7.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.27 ve Yüksek fiyatı olarak 0.33 aralığında işlem gördü.
Ryvyl Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RVYL haberleri
- Ryvyl Inc. Nasdaq’a yönetim kurulu ve denetim kurallarına uyumsuzluğunu bildirdi
- Ryvyl Inc. notifies Nasdaq of noncompliance with board and audit rules
- RYVYL appoints CFO Oliva and Jones to board as two directors step down
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- S8 Global Fintech Fund takes 10% stake in RYVYL
- S8 Global Fintech Fund acquires 10% stake in RYVYL
- RYVYL closes $6 million public offering of shares and warrants
- Why Is Ryvyl Stock (RVYL) Down 45% Today? - TipRanks.com
- RYVYL prices $6 million public offering at $0.39 per share
- S8 global fintech sells RYVYL Inc (RVYL) shares for $82,740
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) shares worth $91k
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) stock worth $90k
- RYVYL files S-1 registration statement, plans cost cuts and acquisition
- RYVYL appoints Brett Moyer to board as David Montoya steps down
- RYVYL converts senior note to equity, strengthens balance sheet
- RVYL stock touches 52-week low at $0.52 amid market challenges
- RYVYL Receives Extension to Comply with Nasdaq Listing Rule 5550(b)
Günlük aralık
0.27 0.33
Yıllık aralık
0.25 2.35
- Önceki kapanış
- 0.28
- Açılış
- 0.28
- Satış
- 0.30
- Alış
- 0.60
- Düşük
- 0.27
- Yüksek
- 0.33
- Hacim
- 2.618 K
- Günlük değişim
- 7.14%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -70.59%
- Yıllık değişim
- -77.27%
21 Eylül, Pazar