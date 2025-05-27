Währungen / RVYL
RVYL: Ryvyl Inc
0.30 USD 0.02 (7.14%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVYL hat sich für heute um 7.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.27 bis zu einem Hoch von 0.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ryvyl Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.27 0.33
Jahresspanne
0.25 2.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.28
- Eröffnung
- 0.28
- Bid
- 0.30
- Ask
- 0.60
- Tief
- 0.27
- Hoch
- 0.33
- Volumen
- 2.450 K
- Tagesänderung
- 7.14%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -70.59%
- Jahresänderung
- -77.27%
