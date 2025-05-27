通貨 / RVYL
RVYL: Ryvyl Inc
0.28 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RVYLの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.27の安値と0.29の高値で取引されました。
Ryvyl Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RVYL News
- Ryvyl Inc.、Nasdaqの取締役会および監査委員会規則不遵守を通知
- Ryvyl Inc. notifies Nasdaq of noncompliance with board and audit rules
- RYVYL appoints CFO Oliva and Jones to board as two directors step down
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Payoneer Global Inc. (PAYO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Fiserv (FI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- S8 Global Fintech Fund takes 10% stake in RYVYL
- S8 Global Fintech Fund acquires 10% stake in RYVYL
- RYVYL closes $6 million public offering of shares and warrants
- Why Is Ryvyl Stock (RVYL) Down 45% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- RYVYL prices $6 million public offering at $0.39 per share
- S8 global fintech sells RYVYL Inc (RVYL) shares for $82,740
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) shares worth $91k
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) stock worth $90k
- RYVYL files S-1 registration statement, plans cost cuts and acquisition
- RYVYL appoints Brett Moyer to board as David Montoya steps down
- RYVYL converts senior note to equity, strengthens balance sheet
- RVYL stock touches 52-week low at $0.52 amid market challenges
- RYVYL Receives Extension to Comply with Nasdaq Listing Rule 5550(b)
1日のレンジ
0.27 0.29
1年のレンジ
0.25 2.35
- 以前の終値
- 0.28
- 始値
- 0.29
- 買値
- 0.28
- 買値
- 0.58
- 安値
- 0.27
- 高値
- 0.29
- 出来高
- 531
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -6.67%
- 6ヶ月の変化
- -72.55%
- 1年の変化
- -78.79%
