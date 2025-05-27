Devises / RVYL
RVYL: Ryvyl Inc
0.30 USD 0.02 (7.14%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RVYL a changé de 7.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.27 et à un maximum de 0.33.
Suivez la dynamique Ryvyl Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RVYL Nouvelles
- Ryvyl Inc. informe le Nasdaq de sa non-conformité aux règles du conseil d’administration et d’audit
- Ryvyl Inc. notifies Nasdaq of noncompliance with board and audit rules
- RYVYL appoints CFO Oliva and Jones to board as two directors step down
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- S8 Global Fintech Fund takes 10% stake in RYVYL
- S8 Global Fintech Fund acquires 10% stake in RYVYL
- RYVYL closes $6 million public offering of shares and warrants
- Why Is Ryvyl Stock (RVYL) Down 45% Today? - TipRanks.com
- RYVYL prices $6 million public offering at $0.39 per share
- S8 global fintech sells RYVYL Inc (RVYL) shares for $82,740
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) shares worth $91k
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) stock worth $90k
- RYVYL files S-1 registration statement, plans cost cuts and acquisition
- RYVYL appoints Brett Moyer to board as David Montoya steps down
- RYVYL converts senior note to equity, strengthens balance sheet
- RVYL stock touches 52-week low at $0.52 amid market challenges
- RYVYL Receives Extension to Comply with Nasdaq Listing Rule 5550(b)
Range quotidien
0.27 0.33
Range Annuel
0.25 2.35
- Clôture Précédente
- 0.28
- Ouverture
- 0.28
- Bid
- 0.30
- Ask
- 0.60
- Plus Bas
- 0.27
- Plus Haut
- 0.33
- Volume
- 2.618 K
- Changement quotidien
- 7.14%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -70.59%
- Changement Annuel
- -77.27%
