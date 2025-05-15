Валюты / RVYL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RVYL: Ryvyl Inc
0.28 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RVYL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.28, а максимальная — 0.28.
Следите за динамикой Ryvyl Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RVYL
- RYVYL appoints CFO Oliva and Jones to board as two directors step down
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Payoneer Global Inc. (PAYO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Fiserv (FI) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- S8 Global Fintech Fund takes 10% stake in RYVYL
- S8 Global Fintech Fund acquires 10% stake in RYVYL
- RYVYL closes $6 million public offering of shares and warrants
- Why Is Ryvyl Stock (RVYL) Down 45% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.98%
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- RYVYL prices $6 million public offering at $0.39 per share
- S8 global fintech sells RYVYL Inc (RVYL) shares for $82,740
- Tuesday’s Insider Activity: Major Buys and Sells Shake Up Markets
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) shares worth $91k
- S8 global fintech buys RYVYL (RVYL) stock worth $90k
- RYVYL files S-1 registration statement, plans cost cuts and acquisition
- RYVYL appoints Brett Moyer to board as David Montoya steps down
- RYVYL converts senior note to equity, strengthens balance sheet
- RVYL stock touches 52-week low at $0.52 amid market challenges
- RYVYL Receives Extension to Comply with Nasdaq Listing Rule 5550(b)
- RVYL stock touches 52-week low at $0.6 amid market challenges
- RYVYL Ceases Negotiations to Restructure Pre-funded Asset Sale
Дневной диапазон
0.28 0.28
Годовой диапазон
0.25 2.35
- Предыдущее закрытие
- 0.28
- Open
- 0.28
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Low
- 0.28
- High
- 0.28
- Объем
- 362
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.67%
- 6-месячное изменение
- -72.55%
- Годовое изменение
- -78.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.