RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A

57.02 USD 0.11 (0.19%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RUSHA fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.30 ve Yüksek fiyatı olarak 57.58 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
56.30 57.58
Yıllık aralık
47.06 65.43
Önceki kapanış
57.13
Açılış
57.58
Satış
57.02
Alış
57.32
Düşük
56.30
Yüksek
57.58
Hacim
1.403 K
Günlük değişim
-0.19%
Aylık değişim
1.24%
6 aylık değişim
7.61%
Yıllık değişim
8.86%
21 Eylül, Pazar