クォートセクション
通貨 / RUSHA
株に戻る

RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A

57.13 USD 1.35 (2.42%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RUSHAの今日の為替レートは、2.42%変化しました。日中、通貨は1あたり56.04の安値と57.44の高値で取引されました。

Rush Enterprises Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RUSHA News

1日のレンジ
56.04 57.44
1年のレンジ
47.06 65.43
以前の終値
55.78
始値
56.04
買値
57.13
買値
57.43
安値
56.04
高値
57.44
出来高
910
1日の変化
2.42%
1ヶ月の変化
1.44%
6ヶ月の変化
7.81%
1年の変化
9.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K