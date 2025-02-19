通貨 / RUSHA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A
57.13 USD 1.35 (2.42%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RUSHAの今日の為替レートは、2.42%変化しました。日中、通貨は1あたり56.04の安値と57.44の高値で取引されました。
Rush Enterprises Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUSHA News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Stephens lowers Rush Enterprises stock price target to $60 on truck sales uncertainty
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings call transcript: Rush Enterprises Q2 2025 beats earnings expectations
- Rush A earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
56.04 57.44
1年のレンジ
47.06 65.43
- 以前の終値
- 55.78
- 始値
- 56.04
- 買値
- 57.13
- 買値
- 57.43
- 安値
- 56.04
- 高値
- 57.44
- 出来高
- 910
- 1日の変化
- 2.42%
- 1ヶ月の変化
- 1.44%
- 6ヶ月の変化
- 7.81%
- 1年の変化
- 9.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K