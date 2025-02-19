KurseKategorien
Währungen / RUSHA
Zurück zum Aktien

RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A

57.13 USD 1.35 (2.42%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RUSHA hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.04 bis zu einem Hoch von 57.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rush Enterprises Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RUSHA News

Tagesspanne
56.04 57.44
Jahresspanne
47.06 65.43
Vorheriger Schlusskurs
55.78
Eröffnung
56.04
Bid
57.13
Ask
57.43
Tief
56.04
Hoch
57.44
Volumen
910
Tagesänderung
2.42%
Monatsänderung
1.44%
6-Monatsänderung
7.81%
Jahresänderung
9.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K