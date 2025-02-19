Währungen / RUSHA
RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A
57.13 USD 1.35 (2.42%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RUSHA hat sich für heute um 2.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.04 bis zu einem Hoch von 57.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rush Enterprises Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
56.04 57.44
Jahresspanne
47.06 65.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.78
- Eröffnung
- 56.04
- Bid
- 57.13
- Ask
- 57.43
- Tief
- 56.04
- Hoch
- 57.44
- Volumen
- 910
- Tagesänderung
- 2.42%
- Monatsänderung
- 1.44%
- 6-Monatsänderung
- 7.81%
- Jahresänderung
- 9.07%
