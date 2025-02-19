통화 / RUSHA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A
57.02 USD 0.11 (0.19%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RUSHA 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 56.30이고 고가는 57.58이었습니다.
Rush Enterprises Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUSHA News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Stephens lowers Rush Enterprises stock price target to $60 on truck sales uncertainty
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings call transcript: Rush Enterprises Q2 2025 beats earnings expectations
- Rush A earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
56.30 57.58
년간 변동
47.06 65.43
- 이전 종가
- 57.13
- 시가
- 57.58
- Bid
- 57.02
- Ask
- 57.32
- 저가
- 56.30
- 고가
- 57.58
- 볼륨
- 1.403 K
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- 1.24%
- 6개월 변동
- 7.61%
- 년간 변동율
- 8.86%
20 9월, 토요일