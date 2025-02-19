КотировкиРазделы
RUSHA
RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A

56.18 USD 0.32 (0.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RUSHA за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.31, а максимальная — 56.46.

Курс RUSHA за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.31, а максимальная — 56.46.

Дневной диапазон
55.31 56.46
Годовой диапазон
47.06 65.43
Предыдущее закрытие
55.86
Open
55.91
Bid
56.18
Ask
56.48
Low
55.31
High
56.46
Объем
567
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
-0.25%
6-месячное изменение
6.02%
Годовое изменение
7.25%
