Валюты / RUSHA
RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A
56.18 USD 0.32 (0.57%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RUSHA за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.31, а максимальная — 56.46.
Следите за динамикой Rush Enterprises Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RUSHA
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Stephens lowers Rush Enterprises stock price target to $60 on truck sales uncertainty
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings call transcript: Rush Enterprises Q2 2025 beats earnings expectations
- Rush A earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Rush Enterprises Reports Shareholder Voting Results
- Rush Enterprises May Face A Challenging Macroeconomic Environment In 2025 (RUSHA)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
55.31 56.46
Годовой диапазон
47.06 65.43
- Предыдущее закрытие
- 55.86
- Open
- 55.91
- Bid
- 56.18
- Ask
- 56.48
- Low
- 55.31
- High
- 56.46
- Объем
- 567
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- 6.02%
- Годовое изменение
- 7.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.