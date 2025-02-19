Moedas / RUSHA
RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A
56.65 USD 0.87 (1.56%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RUSHA para hoje mudou para 1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.04 e o mais alto foi 57.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Rush Enterprises Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
56.04 57.10
Faixa anual
47.06 65.43
- Fechamento anterior
- 55.78
- Open
- 56.04
- Bid
- 56.65
- Ask
- 56.95
- Low
- 56.04
- High
- 57.10
- Volume
- 237
- Mudança diária
- 1.56%
- Mudança mensal
- 0.59%
- Mudança de 6 meses
- 6.91%
- Mudança anual
- 8.15%
