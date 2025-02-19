Divisas / RUSHA
RUSHA: Rush Enterprises Inc - Class A
55.78 USD 0.40 (0.71%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RUSHA de hoy ha cambiado un -0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.48, mientras que el máximo ha alcanzado 57.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rush Enterprises Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
55.48 57.68
Rango anual
47.06 65.43
- Cierres anteriores
- 56.18
- Open
- 56.48
- Bid
- 55.78
- Ask
- 56.08
- Low
- 55.48
- High
- 57.68
- Volumen
- 961
- Cambio diario
- -0.71%
- Cambio mensual
- -0.96%
- Cambio a 6 meses
- 5.27%
- Cambio anual
- 6.49%
