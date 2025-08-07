Dövizler / RUM
RUM: Rumble Inc - Class A
7.69 USD 0.06 (0.77%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RUM fiyatı bugün -0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.67 ve Yüksek fiyatı olarak 7.86 aralığında işlem gördü.
Rumble Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RUM haberleri
- Rumble hisseleri JD Vance’in Kirk’ün programını sunacağını açıklamasının ardından yükseldi
- Trump TikTok satışı/elden çıkarma için son tarihi yeniden uzatacak - Reuters
- Rumble yönetim kurulu üyesi Nancy Armstrong istifa etti, kurul altı üyeye düştü
Günlük aralık
7.67 7.86
Yıllık aralık
5.09 17.38
- Önceki kapanış
- 7.75
- Açılış
- 7.76
- Satış
- 7.69
- Alış
- 7.99
- Düşük
- 7.67
- Yüksek
- 7.86
- Hacim
- 4.596 K
- Günlük değişim
- -0.77%
- Aylık değişim
- 9.39%
- 6 aylık değişim
- 8.92%
- Yıllık değişim
- 42.41%
21 Eylül, Pazar