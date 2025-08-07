Валюты / RUM
RUM: Rumble Inc - Class A
7.45 USD 0.20 (2.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RUM за сегодня изменился на -2.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.43, а максимальная — 7.69.
Следите за динамикой Rumble Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RUM
- Акции Rumble растут после анонса Джей Ди Вэнса о ведении шоу Кирка
- Rumble stock rises after JD Vance announces hosting Kirk’s show
- Трамп снова продлит срок продажи/отчуждения TikTok - Reuters
- Trump to again extend deadline on TikTok sale/divestment- Reuters
- Директор Rumble Нэнси Армстронг уходит в отставку, совет директоров сокращен до шести членов
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble: Watch For AI Cloud Shift (NASDAQ:RUM)
- Why Rumble Stock Surged Today
- Rumble Shares Rise On Q2 Revenue Growth, Improved Cost Efficiency - Rumble (NASDAQ:RUM)
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Rumble Inc Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Rumble Reports 12 Percent Revenue Growth
- Rumble RUM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Rumble Stock Climbing Monday? - Northern Data (OTC:NDTAF), Rumble (NASDAQ:RUM)
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Rumble Revenue Jumps 12 Percent
- M&A News: Rumble (RUM) Explores $1.2B Takeover of Germany’s Northern Data - TipRanks.com
- Rumble shares rise on potential $1.17 billion Northern Data acquisition
- Bitcoin price today: surges to $122k, near record high on US regulatory cheer
- Rumble earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Rumble Q2 revenue misses estimates, announces interest in Northern Data
- Rumble confirms interest in all-stock takeover of Northern Data
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Дневной диапазон
7.43 7.69
Годовой диапазон
5.09 17.38
- Предыдущее закрытие
- 7.65
- Open
- 7.65
- Bid
- 7.45
- Ask
- 7.75
- Low
- 7.43
- High
- 7.69
- Объем
- 3.580 K
- Дневное изменение
- -2.61%
- Месячное изменение
- 5.97%
- 6-месячное изменение
- 5.52%
- Годовое изменение
- 37.96%
