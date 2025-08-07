통화 / RUM
RUM: Rumble Inc - Class A
7.69 USD 0.06 (0.77%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RUM 환율이 오늘 -0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.67이고 고가는 7.86이었습니다.
Rumble Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RUM News
- 럼블 주가, JD Vance의 커크 쇼 진행 발표 후 상승
- Rumble stock rises after JD Vance announces hosting Kirk’s show
- 트럼프, 틱톡 매각/매각 기한 다시 연장할 예정 - 로이터
- Trump to again extend deadline on TikTok sale/divestment- Reuters
- 럼블 이사 Nancy Armstrong 사임, 이사회 6명으로 축소
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble: Watch For AI Cloud Shift (NASDAQ:RUM)
- Why Rumble Stock Surged Today
- Rumble Shares Rise On Q2 Revenue Growth, Improved Cost Efficiency - Rumble (NASDAQ:RUM)
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Rumble Inc Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Rumble Reports 12 Percent Revenue Growth
- Rumble RUM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Rumble Stock Climbing Monday? - Northern Data (OTC:NDTAF), Rumble (NASDAQ:RUM)
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Rumble Revenue Jumps 12 Percent
- M&A News: Rumble (RUM) Explores $1.2B Takeover of Germany’s Northern Data - TipRanks.com
- Rumble shares rise on potential $1.17 billion Northern Data acquisition
- Bitcoin price today: surges to $122k, near record high on US regulatory cheer
- Rumble earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Rumble Q2 revenue misses estimates, announces interest in Northern Data
- Rumble confirms interest in all-stock takeover of Northern Data
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
일일 변동 비율
7.67 7.86
년간 변동
5.09 17.38
- 이전 종가
- 7.75
- 시가
- 7.76
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- 저가
- 7.67
- 고가
- 7.86
- 볼륨
- 4.596 K
- 일일 변동
- -0.77%
- 월 변동
- 9.39%
- 6개월 변동
- 8.92%
- 년간 변동율
- 42.41%
20 9월, 토요일