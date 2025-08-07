通貨 / RUM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RUM: Rumble Inc - Class A
7.75 USD 0.23 (3.06%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RUMの今日の為替レートは、3.06%変化しました。日中、通貨は1あたり7.63の安値と7.88の高値で取引されました。
Rumble Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUM News
- JDヴァンスがカークの番組司会を発表、ランブル株価上昇
- Rumble stock rises after JD Vance announces hosting Kirk’s show
- トランプ大統領、TikTok売却・分離の期限を再び延長へ―ロイター
- Trump to again extend deadline on TikTok sale/divestment- Reuters
- Rumble取締役のNancy Armstrong氏が辞任、取締役会は6名に縮小
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble: Watch For AI Cloud Shift (NASDAQ:RUM)
- Why Rumble Stock Surged Today
- Rumble Shares Rise On Q2 Revenue Growth, Improved Cost Efficiency - Rumble (NASDAQ:RUM)
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Rumble Inc Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Rumble Reports 12 Percent Revenue Growth
- Rumble RUM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Rumble Stock Climbing Monday? - Northern Data (OTC:NDTAF), Rumble (NASDAQ:RUM)
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Rumble Revenue Jumps 12 Percent
- M&A News: Rumble (RUM) Explores $1.2B Takeover of Germany’s Northern Data - TipRanks.com
- Rumble shares rise on potential $1.17 billion Northern Data acquisition
- Bitcoin price today: surges to $122k, near record high on US regulatory cheer
- Rumble earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Rumble Q2 revenue misses estimates, announces interest in Northern Data
- Rumble confirms interest in all-stock takeover of Northern Data
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
1日のレンジ
7.63 7.88
1年のレンジ
5.09 17.38
- 以前の終値
- 7.52
- 始値
- 7.63
- 買値
- 7.75
- 買値
- 8.05
- 安値
- 7.63
- 高値
- 7.88
- 出来高
- 4.903 K
- 1日の変化
- 3.06%
- 1ヶ月の変化
- 10.24%
- 6ヶ月の変化
- 9.77%
- 1年の変化
- 43.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K