RUM: Rumble Inc - Class A

7.69 USD 0.06 (0.77%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RUM ha avuto una variazione del -0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.67 e ad un massimo di 7.86.

Segui le dinamiche di Rumble Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.67 7.86
Intervallo Annuale
5.09 17.38
Chiusura Precedente
7.75
Apertura
7.76
Bid
7.69
Ask
7.99
Minimo
7.67
Massimo
7.86
Volume
4.596 K
Variazione giornaliera
-0.77%
Variazione Mensile
9.39%
Variazione Semestrale
8.92%
Variazione Annuale
42.41%
20 settembre, sabato