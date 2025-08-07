Valute / RUM
RUM: Rumble Inc - Class A
7.69 USD 0.06 (0.77%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RUM ha avuto una variazione del -0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.67 e ad un massimo di 7.86.
Segui le dinamiche di Rumble Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RUM News
- Azioni Rumble in rialzo dopo l’annuncio di JD Vance sulla conduzione del programma di Kirk
- Trump estenderà nuovamente la scadenza per la vendita/cessione di TikTok - Reuters
- La direttrice di Rumble Nancy Armstrong si dimette, consiglio ridotto a sei membri
- Rumble: Watch For AI Cloud Shift (NASDAQ:RUM)
- Why Rumble Stock Surged Today
- Rumble Shares Rise On Q2 Revenue Growth, Improved Cost Efficiency - Rumble (NASDAQ:RUM)
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Rumble Inc Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Rumble Reports 12 Percent Revenue Growth
- Rumble RUM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Rumble Stock Climbing Monday? - Northern Data (OTC:NDTAF), Rumble (NASDAQ:RUM)
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Rumble Revenue Jumps 12 Percent
- M&A News: Rumble (RUM) Explores $1.2B Takeover of Germany’s Northern Data - TipRanks.com
- Rumble shares rise on potential $1.17 billion Northern Data acquisition
- Bitcoin price today: surges to $122k, near record high on US regulatory cheer
- Rumble earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Rumble Q2 revenue misses estimates, announces interest in Northern Data
- Rumble confirms interest in all-stock takeover of Northern Data
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Intervallo Giornaliero
7.67 7.86
Intervallo Annuale
5.09 17.38
- Chiusura Precedente
- 7.75
- Apertura
- 7.76
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Minimo
- 7.67
- Massimo
- 7.86
- Volume
- 4.596 K
- Variazione giornaliera
- -0.77%
- Variazione Mensile
- 9.39%
- Variazione Semestrale
- 8.92%
- Variazione Annuale
- 42.41%
20 settembre, sabato