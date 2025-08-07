Devises / RUM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RUM: Rumble Inc - Class A
7.69 USD 0.06 (0.77%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RUM a changé de -0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.67 et à un maximum de 7.86.
Suivez la dynamique Rumble Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUM Nouvelles
- L’action Rumble grimpe après l’annonce de JD Vance d’animer l’émission de Kirk
- Rumble stock rises after JD Vance announces hosting Kirk’s show
- Trump va à nouveau prolonger le délai pour la vente/cession de TikTok - Reuters
- Trump to again extend deadline on TikTok sale/divestment- Reuters
- Nancy Armstrong démissionne du conseil d’administration de Rumble, qui passe à six membres
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble: Watch For AI Cloud Shift (NASDAQ:RUM)
- Why Rumble Stock Surged Today
- Rumble Shares Rise On Q2 Revenue Growth, Improved Cost Efficiency - Rumble (NASDAQ:RUM)
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Rumble Inc Q2 2025 sees stock surge despite EPS miss
- Rumble Reports 12 Percent Revenue Growth
- Rumble RUM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Rumble Stock Climbing Monday? - Northern Data (OTC:NDTAF), Rumble (NASDAQ:RUM)
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Rumble Revenue Jumps 12 Percent
- M&A News: Rumble (RUM) Explores $1.2B Takeover of Germany’s Northern Data - TipRanks.com
- Rumble shares rise on potential $1.17 billion Northern Data acquisition
- Bitcoin price today: surges to $122k, near record high on US regulatory cheer
- Rumble earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Rumble Q2 revenue misses estimates, announces interest in Northern Data
- Rumble confirms interest in all-stock takeover of Northern Data
- Backblaze, Inc. (BLZE) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Range quotidien
7.67 7.86
Range Annuel
5.09 17.38
- Clôture Précédente
- 7.75
- Ouverture
- 7.76
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Plus Bas
- 7.67
- Plus Haut
- 7.86
- Volume
- 4.596 K
- Changement quotidien
- -0.77%
- Changement Mensuel
- 9.39%
- Changement à 6 Mois
- 8.92%
- Changement Annuel
- 42.41%
20 septembre, samedi