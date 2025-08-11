Divisas / RUM
RUM: Rumble Inc - Class A
7.52 USD 0.07 (0.94%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RUM de hoy ha cambiado un 0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.36, mientras que el máximo ha alcanzado 7.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rumble Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUM News
- Acciones de Rumble suben tras anuncio de JD Vance de presentar programa de Kirk
- Trump volverá a extender plazo para venta/desinversión de TikTok - Reuters
- La directora de Rumble, Nancy Armstrong, renuncia y la junta se reduce a seis miembros
Rango diario
7.36 7.77
Rango anual
5.09 17.38
- Cierres anteriores
- 7.45
- Open
- 7.47
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Low
- 7.36
- High
- 7.77
- Volumen
- 4.446 K
- Cambio diario
- 0.94%
- Cambio mensual
- 6.97%
- Cambio a 6 meses
- 6.52%
- Cambio anual
- 39.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B