RUM: Rumble Inc - Class A
7.75 USD 0.23 (3.06%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RUM hat sich für heute um 3.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.63 bis zu einem Hoch von 7.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rumble Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.63 7.88
Jahresspanne
5.09 17.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.52
- Eröffnung
- 7.63
- Bid
- 7.75
- Ask
- 8.05
- Tief
- 7.63
- Hoch
- 7.88
- Volumen
- 4.903 K
- Tagesänderung
- 3.06%
- Monatsänderung
- 10.24%
- 6-Monatsänderung
- 9.77%
- Jahresänderung
- 43.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K