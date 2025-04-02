FiyatlarBölümler
Dövizler / RSPH
RSPH: Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

29.14 USD 0.15 (0.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSPH fiyatı bugün 0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.05 ve Yüksek fiyatı olarak 29.19 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
29.05 29.19
Yıllık aralık
26.36 32.16
Önceki kapanış
28.99
Açılış
29.09
Satış
29.14
Alış
29.44
Düşük
29.05
Yüksek
29.19
Hacim
22
Günlük değişim
0.52%
Aylık değişim
-0.55%
6 aylık değişim
-1.75%
Yıllık değişim
-9.39%
