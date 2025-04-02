通貨 / RSPH
RSPH: Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
29.15 USD 0.16 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RSPHの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり29.05の安値と29.19の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
29.05 29.19
1年のレンジ
26.36 32.16
- 以前の終値
- 28.99
- 始値
- 29.09
- 買値
- 29.15
- 買値
- 29.45
- 安値
- 29.05
- 高値
- 29.19
- 出来高
- 18
- 1日の変化
- 0.55%
- 1ヶ月の変化
- -0.51%
- 6ヶ月の変化
- -1.72%
- 1年の変化
- -9.36%
