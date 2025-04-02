КотировкиРазделы
RSPH: Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

29.15 USD 0.16 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RSPH за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.05, а максимальная — 29.19.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.05 29.19
Годовой диапазон
26.36 32.16
Предыдущее закрытие
28.99
Open
29.09
Bid
29.15
Ask
29.45
Low
29.05
High
29.19
Объем
18
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
-0.51%
6-месячное изменение
-1.72%
Годовое изменение
-9.36%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%