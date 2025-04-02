KurseKategorien
RSPH: Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

29.15 USD 0.16 (0.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSPH hat sich für heute um 0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.05 bis zu einem Hoch von 29.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.05 29.19
Jahresspanne
26.36 32.16
Vorheriger Schlusskurs
28.99
Eröffnung
29.09
Bid
29.15
Ask
29.45
Tief
29.05
Hoch
29.19
Volumen
18
Tagesänderung
0.55%
Monatsänderung
-0.51%
6-Monatsänderung
-1.72%
Jahresänderung
-9.36%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%