FiyatlarBölümler
Dövizler / RSG
Geri dön - Hisse senetleri

RSG: Republic Services Inc

226.88 USD 0.13 (0.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSG fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 225.89 ve Yüksek fiyatı olarak 227.96 aralığında işlem gördü.

Republic Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSG haberleri

Günlük aralık
225.89 227.96
Yıllık aralık
197.81 258.75
Önceki kapanış
226.75
Açılış
227.62
Satış
226.88
Alış
227.18
Düşük
225.89
Yüksek
227.96
Hacim
2.327 K
Günlük değişim
0.06%
Aylık değişim
-2.76%
6 aylık değişim
-6.17%
Yıllık değişim
13.16%
21 Eylül, Pazar