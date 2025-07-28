CotationsSections
Devises / RSG
Retour à Actions

RSG: Republic Services Inc

226.88 USD 0.13 (0.06%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RSG a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 225.89 et à un maximum de 227.96.

Suivez la dynamique Republic Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSG Nouvelles

Range quotidien
225.89 227.96
Range Annuel
197.81 258.75
Clôture Précédente
226.75
Ouverture
227.62
Bid
226.88
Ask
227.18
Plus Bas
225.89
Plus Haut
227.96
Volume
2.327 K
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
-2.76%
Changement à 6 Mois
-6.17%
Changement Annuel
13.16%
20 septembre, samedi