RSG: Republic Services Inc
226.88 USD 0.13 (0.06%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RSG 환율이 오늘 0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 225.89이고 고가는 227.96이었습니다.
Republic Services Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
225.89 227.96
년간 변동
197.81 258.75
- 이전 종가
- 226.75
- 시가
- 227.62
- Bid
- 226.88
- Ask
- 227.18
- 저가
- 225.89
- 고가
- 227.96
- 볼륨
- 2.327 K
- 일일 변동
- 0.06%
- 월 변동
- -2.76%
- 6개월 변동
- -6.17%
- 년간 변동율
- 13.16%
