Dövizler / RRR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RRR: Red Rock Resorts Inc - Class A
60.76 USD 0.23 (0.38%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RRR fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.12 ve Yüksek fiyatı olarak 61.24 aralığında işlem gördü.
Red Rock Resorts Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRR haberleri
- 3 Gaming Stocks to Add to Your Portfolio on Promising Industry Trends
- What Makes Red Rock Resorts (RRR) a New Strong Buy Stock
- Citizens JMP, Red Rock Resorts hisse fiyat hedefini 64 dolardan 65 dolara yükseltti
- Citizens JMP raises Red Rock Resorts stock price target to $65 from $64
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Red Rock Resorts (RRR) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Red Rock Resorts stock hits 52-week high at 62.1 USD
- BYD or RRR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Red Rock Resorts EVP Nichols sells $320k in stock
- Red Rock (RRR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Axon Stock Hits A Record High, Secures Spot On Two Best Growth Stock Lists: Check Out The IBD 50, Big Cap 20 And More
- BYD vs. RRR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Artificial Intelligence Play Credo Tech Hits Fresh Record High. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Red Rock Resorts stock price target raised by Mizuho to $62 on strong results
- Red Rock Resorts stock hits 52-week high at 59.01 USD
- Red Rock Resorts stock price target raised to $64 from $57 at JMP
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Red Rock Resorts (RRR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Red Rock Resorts Q2 2025 presentation: Record revenue amid expansion plans
- Earnings call transcript: Red Rock Resorts Q2 2025 beats earnings expectations
- Red Rock Resorts (RRR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Günlük aralık
60.12 61.24
Yıllık aralık
35.09 63.59
- Önceki kapanış
- 60.99
- Açılış
- 61.24
- Satış
- 60.76
- Alış
- 61.06
- Düşük
- 60.12
- Yüksek
- 61.24
- Hacim
- 763
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- -0.28%
- 6 aylık değişim
- 40.71%
- Yıllık değişim
- 12.81%
21 Eylül, Pazar