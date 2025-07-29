Währungen / RRR
RRR: Red Rock Resorts Inc - Class A
60.99 USD 0.36 (0.59%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RRR hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.29 bis zu einem Hoch von 61.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Red Rock Resorts Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRR News
Tagesspanne
60.29 61.35
Jahresspanne
35.09 63.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.63
- Eröffnung
- 60.97
- Bid
- 60.99
- Ask
- 61.29
- Tief
- 60.29
- Hoch
- 61.35
- Volumen
- 1.088 K
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- 41.25%
- Jahresänderung
- 13.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K