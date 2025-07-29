KurseKategorien
RRR: Red Rock Resorts Inc - Class A

60.99 USD 0.36 (0.59%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RRR hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.29 bis zu einem Hoch von 61.35 gehandelt.

Verfolgen Sie die Red Rock Resorts Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
60.29 61.35
Jahresspanne
35.09 63.59
Vorheriger Schlusskurs
60.63
Eröffnung
60.97
Bid
60.99
Ask
61.29
Tief
60.29
Hoch
61.35
Volumen
1.088 K
Tagesänderung
0.59%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
41.25%
Jahresänderung
13.24%
