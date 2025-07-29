통화 / RRR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RRR: Red Rock Resorts Inc - Class A
60.76 USD 0.23 (0.38%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RRR 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.12이고 고가는 61.24이었습니다.
Red Rock Resorts Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRR News
- 3 Gaming Stocks to Add to Your Portfolio on Promising Industry Trends
- What Makes Red Rock Resorts (RRR) a New Strong Buy Stock
- Citizens JMP, Red Rock Resorts 목표 주가 $65로 상향
- Citizens JMP raises Red Rock Resorts stock price target to $65 from $64
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Red Rock Resorts (RRR) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Red Rock Resorts stock hits 52-week high at 62.1 USD
- BYD or RRR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Red Rock Resorts EVP Nichols sells $320k in stock
- Red Rock (RRR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Axon Stock Hits A Record High, Secures Spot On Two Best Growth Stock Lists: Check Out The IBD 50, Big Cap 20 And More
- BYD vs. RRR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Artificial Intelligence Play Credo Tech Hits Fresh Record High. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Red Rock Resorts stock price target raised by Mizuho to $62 on strong results
- Red Rock Resorts stock hits 52-week high at 59.01 USD
- Red Rock Resorts stock price target raised to $64 from $57 at JMP
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Red Rock Resorts (RRR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Red Rock Resorts Q2 2025 presentation: Record revenue amid expansion plans
- Earnings call transcript: Red Rock Resorts Q2 2025 beats earnings expectations
- Red Rock Resorts (RRR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
일일 변동 비율
60.12 61.24
년간 변동
35.09 63.59
- 이전 종가
- 60.99
- 시가
- 61.24
- Bid
- 60.76
- Ask
- 61.06
- 저가
- 60.12
- 고가
- 61.24
- 볼륨
- 763
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- -0.28%
- 6개월 변동
- 40.71%
- 년간 변동율
- 12.81%
20 9월, 토요일