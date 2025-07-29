Валюты / RRR
RRR: Red Rock Resorts Inc - Class A
59.71 USD 1.37 (2.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RRR за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.84, а максимальная — 61.22.
Следите за динамикой Red Rock Resorts Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
58.84 61.22
Годовой диапазон
35.09 63.59
- Предыдущее закрытие
- 61.08
- Open
- 61.06
- Bid
- 59.71
- Ask
- 60.01
- Low
- 58.84
- High
- 61.22
- Объем
- 1.811 K
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- -2.00%
- 6-месячное изменение
- 38.28%
- Годовое изменение
- 10.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.