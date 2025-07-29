货币 / RRR
RRR: Red Rock Resorts Inc - Class A
60.55 USD 0.84 (1.41%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RRR汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点60.44和高点60.62进行交易。
关注Red Rock Resorts Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RRR新闻
- What Makes Red Rock Resorts (RRR) a New Strong Buy Stock
- Citizens JMP上调红岩度假村股票目标价至65美元，此前为64美元
- Citizens JMP raises Red Rock Resorts stock price target to $65 from $64
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Jim Cramer Expects Palantir To Reach New All-Time High - Lear (NYSE:LEA), Lumen Technologies (NYSE:LUMN)
- Red Rock Resorts (RRR) Up 4.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Red Rock Resorts stock hits 52-week high at 62.1 USD
- BYD or RRR: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Red Rock Resorts EVP Nichols sells $320k in stock
- Red Rock (RRR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Axon Stock Hits A Record High, Secures Spot On Two Best Growth Stock Lists: Check Out The IBD 50, Big Cap 20 And More
- BYD vs. RRR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Artificial Intelligence Play Credo Tech Hits Fresh Record High. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Red Rock Resorts stock price target raised by Mizuho to $62 on strong results
- Red Rock Resorts stock hits 52-week high at 59.01 USD
- Red Rock Resorts stock price target raised to $64 from $57 at JMP
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Red Rock Resorts (RRR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Red Rock Resorts Q2 2025 presentation: Record revenue amid expansion plans
- Earnings call transcript: Red Rock Resorts Q2 2025 beats earnings expectations
- Red Rock Resorts (RRR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Red Rock Resorts beats Q2 expectations with strong revenue growth
日范围
60.44 60.62
年范围
35.09 63.59
- 前一天收盘价
- 59.71
- 开盘价
- 60.60
- 卖价
- 60.55
- 买价
- 60.85
- 最低价
- 60.44
- 最高价
- 60.62
- 交易量
- 49
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- -0.62%
- 6个月变化
- 40.23%
- 年变化
- 12.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值