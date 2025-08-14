FiyatlarBölümler
ROBT
ROBT: First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

53.21 USD 0.64 (1.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ROBT fiyatı bugün -1.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.13 ve Yüksek fiyatı olarak 53.85 aralığında işlem gördü.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ROBT haberleri

Günlük aralık
53.13 53.85
Yıllık aralık
34.38 54.58
Önceki kapanış
53.85
Açılış
53.85
Satış
53.21
Alış
53.51
Düşük
53.13
Yüksek
53.85
Hacim
44
Günlük değişim
-1.19%
Aylık değişim
7.17%
6 aylık değişim
31.29%
Yıllık değişim
21.23%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%