Dövizler / ROBT
ROBT: First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
53.21 USD 0.64 (1.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ROBT fiyatı bugün -1.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.13 ve Yüksek fiyatı olarak 53.85 aralığında işlem gördü.
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ROBT haberleri
Günlük aralık
53.13 53.85
Yıllık aralık
34.38 54.58
- Önceki kapanış
- 53.85
- Açılış
- 53.85
- Satış
- 53.21
- Alış
- 53.51
- Düşük
- 53.13
- Yüksek
- 53.85
- Hacim
- 44
- Günlük değişim
- -1.19%
- Aylık değişim
- 7.17%
- 6 aylık değişim
- 31.29%
- Yıllık değişim
- 21.23%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%