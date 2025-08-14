통화 / ROBT
ROBT: First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
53.17 USD 0.68 (1.26%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ROBT 환율이 오늘 -1.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.13이고 고가는 53.85이었습니다.
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ROBT News
일일 변동 비율
53.13 53.85
년간 변동
34.38 54.58
- 이전 종가
- 53.85
- 시가
- 53.85
- Bid
- 53.17
- Ask
- 53.47
- 저가
- 53.13
- 고가
- 53.85
- 볼륨
- 173
- 일일 변동
- -1.26%
- 월 변동
- 7.09%
- 6개월 변동
- 31.19%
- 년간 변동율
- 21.14%
